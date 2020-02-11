Alkali Diyeti Hakkında

Alkali diyette tüketilmesi elzem olan besinlerin çoğu meyve ve sebzelerden oluşmaktadır. Ancak sebzeler pişirilerek değil de çiğ şekilde tüketilmesi gerekmektedir. Çiğ halde tüketilen sebzelerin besin değeri ve suyu daha yüksek olmaktadır. Alkali diyeti yapılırken asit oranı yüksek olan gıdalar çok tüketilmemeli.

Bunlara örnek olarak; yumurta, süt ürünleri, hardal, ketçap, mayonez, kahve, gazlı ve şekerli içecekler, siyah çay, kahve, un ve şeker bu besinlerin içerisinde yerini almaktadır. İçinde asit barındıran bir başka besin kategorisi ise meyvelerdir. Alkali diyeti uygulanırken meyve tüketilmesi oldukça önemlidir. Nar, limon, vişne, greyfurt gibi meyvelerin alkali değerinin yüksek olmasından ötürü sıkça tüketilmesi diyete katkı sağlayacaktır.

Alkali Özelliğini Taşıyan Diğer Gıdalar

- Muz,

- Kereviz,

- Ispanak,

- Kırmızı turp,

- Brokoli,

- Sarımsak,

- Kuş üzümü,

- Kuşkonmaz,

- Salatalık,

- Nane,

- Pazı,

- Isırgan otu,

- Hurma,

- Zencefil,

- Çilek şeklindedir.

Alkali Diyeti ile Zayıflamak için Örnek Diyet Listesi

Kahvaltı öncesinde bir bardak ılık su tüketilerek güne başlanabilir. Alkali diyet adına gereken alkali suyunu evde kolayca hazırlamak mümkündür. Cam şişe içerisinde iki litre su içerisine bir yemek kaşığı karbonat eklenmelidir. Hazırlanan alkali suyu, çayda ve yemekler hazırlanırken kullanılabilir. Eğer kişi evde hazırlamayı tercih etmiyorsa alkali suyunu aktarlarda veya eczanelerde bulmak kesin olacaktır.

Kahvaltı Vakti:

Küçük kase yulaf ezmesi,

1 kase yağsız yoğurt,

1 tane muz veya 3- 4 tane çilek,

3- 4 tane fındık, ceviz veya badem.

Öğle

Izgarada pişirilmiş bir porsiyon balık veya tavuk,

Yağsız salata,

Sebze yemeği veya sebze çorbası.

Akşam

Zeytinyağıyla yapılmış az pişirilen sebze yemekleri,

Izgarada balık veya tavuk türleri.

Alkali diyeti uzmanlar bakımından yalnızca yetişkinlere tavsiye edilir. Çocukların uzak durması önemlidir. Aynı zamanda şeker hastalığı, damar sertliği, kalp hastalığı bulunan bireylerin bir uzman yardımıyla alkali diyet yapması mühimdir. Alkali diyet 4 haftadan daha çok yapılmamalıdır. Bu zaman dilimi vücutta yer alan zararlı asitlerin vücuttan atılması adına yeterlidir.

Alkali Diyeti için Menü ve Pişirilme Şekli

Normal alkali menüsü içerisinde asidik ve alkalik gıdalar eşit oranlı bulunmalıdır. Herhangi bir besinden kısıtlama yapmak gerekmiyor ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta besinlerin pişirme metodudur. Yağlı biçimde yapılan besinler ve kızartmalar alkali diyetinde yer almıyor.

Alkali diyetinde pişirilecek olan besinlerin hepsi ya buharda ya da suda pişirilmek zorundadır. Örnek olarak, kırmızı etin yanında yer alan pişirilen ve üstüne zeytinyağı dökülen patates veya fasulye yenebilir. Bunun dışında makarna yemek isteniyorsa bunun alkali diyetine uydurulması adına mutlaka olarak fesleğen tüketilmelidir.

Alkali Diyet Adına Alışveriş Listesi

Alkali diyeti için tercih edilmesi gerekenler; somon, kuru incir, kuru eril, kavrulmamış badem, hurma, kuru kayısı, lor peyniri, kırmızı pul biber, avokado, keten tohumu ve baharatın her çeşidi, zerdeçal, limon, elma sirkesi, tarçın, himalaya tuzu, yeşil çay şeklindedir.

Alkali Diyeti Yapılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Her çeşit yeşillik tüketilmelidir. Burada unutulmaması gereken; mor sebzeler yeşilliklerden üstündür. 1 bardak taze mor lahana suyu, öğündeki bütün asitleri giderir.

- Hindi eti, dana ve kuzu eti, tavuğun göğsü, dana ciğeri, pastırma ve kelle- paça gibi yemekler tüketilmelidir.

- Yenilen protein miktarının dört katı kadar, çiğ olan sebzeler yenmelidir.

- Kırmızı et her yendiği zaman sebze tüketimi normalden çok daha fazla alınmalıdır.

- Sebzenin önemli bir bölümü çiğ olmalıdır.

- Beyaz, mor ve yeşil sebzeler tüketilmeli fakat kırmızı ve sarı sebzeler tüketilmemelidir.

- Yemek ile birlikte su dahil ayran, alkol, meyve suyu, soda ve benzeri hiçbir sıvı içilmemelidir. Yalnızca şekersiz bitki çayı içilebilir.

- Protein şeklinde haşlanan ızgara somon balığı ve başka balık türevleri tercih edilebilir.

- Akşam yemeği yenirken lokmalar en az 15 kez çiğnenmelidir.



