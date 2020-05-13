Vücutta, karaciğer tarafından üretilen enzim şeklinde tanımlanabilen Alkalen Fosfataz, kimyasal reaksiyonların meydana gelmesine destek olan proteinlerdir. Örnek olarak Alkalen Fosfataz; büyük moleküllerin daha ufak parçaya ayrılmasında ya da daha büyük yapıların oluşturulması adına ufak moleküllerin bir araya gelmesinde destek olur. İnsan vücudunda Alkalen Fosfataz; kemiklerde, böbreklerde, karaciğerde ve sindirim sisteminde yer alır. Bu konularda herhangi bir bozukluğa ya da hastalığın söz konusu olması halinde kişinin doktoru, Alkalen Fosfataz tahlilini isteyecektir. Alkalen Fosfataz, ALP şeklinde gösterilmektedir.

Alkalen fosfataz nedir?

İnsan vücudunun dokularında yer alan Alkalen Fosfataz, doğal protein olarak tanımlanabilir. Sağlıklı ve yetişkin bir insanda Alkalen Fostafaz iki ayrı şekilde bulunur. Bunlardan ilk yarısı, karaciğerden ortaya çıkar, diğer yarısı da kemikten ortaya çıkar. Vücutta dahil olan proteinlerin parçalanması konusunda destek Alkalen Fosfataz testi, normal bireylerde genel olarak karaciğer başta, böbrek, kemik ve bağırsaklarda yapılır. Fakat gebe kadınlarda Alkalen Fosfataz testi, plasentada yapılmaktadır.

Alkalen Fosfataz testinin yapılması için kişinin yaklaşık olarak 12 saat öncesinden yemek yemeyi kesmesi oldukça önemli bir konudur. Su içmenin dışında herhangi bir içeceğin de tüketilmemesi, testin doğru bir şekilde sonuç vermesi için oldukça önemli bir konudur. Alkalen Fosfataz'ın bulguları ise aşağıdaki gibi sıralanabilir;

- Bulantı,

- Kusma,

- Sarılık,

- Karında ağrının oluşması şeklindedir.

Alkalen fosfataz yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Alkalen Fosfataz insan vücudunda; kemikler, böbrekler, bağırsaklar ve gebe kadınlarda plasenta ile üretilmektedir. ALP'nin yüksek olması, belirtilen organlar için herhangi bir sorunun olduğu manasına gelmektedir. Alkalen Fosfataz'ın testlerde yüksek çıkmasının nedenleri aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Aşırı tütün ve sigara kullanmak,

- Zona tarzı ciddiyet taşıyan enfeksiyonlar,

- Kemik kırılması,

- Paget rahatsızlığı,

- Bağırsak iltihabı,

- Sarkodoz,

- Eklem iltihaplanması,

- Gebelik,

- Pek çok kanser türü,

- Raşitizm,

- Kemik yumuşaması,

- Kemik metastazı,

- Renal osteodistrofi,

- Gereğinden fazla alkol tüketmek,

- Hepatit rahatsızlığı,

- Aşırı doğum kontrol hapı kullanmak,

- Kontrol altında tutulamayan şeker hastalığı,

- Kemik büyümesi esnasında kemik osteoklatı konusunda artma,

- Kolestaz, hiç safra sıvısı üretilmemesi ya da az denecek kadar üretilmesi

- Safra kanallarının tıkanıklığı,

- Anridepresan, antibiyotik, iltihap önleyici ve antiepileptik ilaçlarının gereğinden fazla alınması,

- Akciğer enfarktüsü ya da miyokardinal,

- Paratiroid ya da hipertiroid bezinin çok fazla çalışması,

- Sindirim sisteminde oluşan iltihaplar olarak sıralanabilir.

Yüksekliğinde olduğu gibi Alkalen Fosfataz'ın normal değerden düşük olması, herhangi bir problem şeklinde değerlendirilmemektedir. Alkalen Fosfataz değerlerinin normal seviyenin altına inmesindeki etkenler; kişinin bünyesine uygun olmayan diyetleri yapması, C vitamini, B6 vitamini, besin değerlerinin düşük olduğu yiyeceklerin tercih edilmesi, folik asit, çinko ve fosfor yetersizliği şeklinde sıralanabilir. Alkalen Fosfataz testinde çıkacak olan değerin normalin altında olmasının hiçbir şekilde zararı olmayacağını belirtmek mümkün olacaktır. Alkalen Fosfataz'ın normal değerlerin altına düşmesindeki nedenler aşağıdaki gibi sıralanacaktır;

- Anemi olarak bilinen kansızlık durumu,

- B12 vitamini eksikliği,

- Tiroid hormonlarındaki yetersizlik,

- Magnezyum eksikliği,

- Çinko eksikliği,

- C vitaminin eksik olmasından ötürü ortaya çıkan skorbüt hastalığı,

- Fosfat değerlerinin normalin altında olması,

- Düzensiz ve besin değeri düşük olan gıdaların tüketilmesi,

- Çölyak hastalığı,

- Persinyöz anemisi,

- B ve D vitaminin insan vücudunda gerektiği kadar bulunmaması,

- Menapoz döneminde verilen östrojen tedavisi gibi nedenler Alkalen Fosfataz'ın düşük olmasına sebebiyet verecektir.

Alkalen fosfataz değer aralığı kaç olmalı?

Kişi için istenen Alkalen Fosfataz testinde çıkması gereken değerler, yetişkinler ve çocuklar için birbirinden farklıdır. Alkalen Fosfataz testinde çıkması gereken normal değerler yetişkinler için; 25-100 U/L, çocuklar için çıkması gereken normal değerler ise 350 U/L' den düşük olarak tanımlanabilir.