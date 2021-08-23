Cebelitarık Boğazı geçişinde 5’inci durumda bulunan Tolga Pamir ve Sinan Sümer, yol boyunca rakiplerini geçmeyi başardı ve bugün sabaha karşı 05.42’de finiş hattına ulaştı. Türkiye Yelken Federasyonu'nun da (TYF) destek verdiği proje kapsamında Alize Ocean Racing, dünyanın en zorlu açıkdeniz yarışlarından biri olan Transquadra'ya katılmaya karar verdi. Tolga Pamir ile Sinan Sümer, Transquadra 2021'in ilk etabı olan Marsilya ve Atlantik Okyanusu'ndaki Madeira Adası arasındaki 1.300 deniz millik rotaya 13 Ağustos günü yelken bastı. 16 teknenin yer aldığı filoda 2'nci gün liderliğe yükselen, daha sonra farklı meteorolojik koşullar nedeniyle 6'ncılığa kadar gerileyen ekip, Cebelitarık Boğazı geçilirken 5'inci sırada yer aldı.

LİDER İLE ARALARINDA 10 SAAT VAR

19 Ağustos günü Cebelitarık Boğazı'nda 5'inci durumda bulunan OMM Alize Ocean Racing, ilk tekneden 10 saat sonra, bugün yerel saatle 05.42'de yarışı 2'nci sırada tamamladı. Ekip, 9 gün 15 saat 34 dakikalık zamanla finişe vardığında filodaki sonuncu tekne Cinq, hedefe yaklaşık 226 deniz mili mesafede yer aldı.

1- Shamrock V (Bruno Maerten / Olivier Guillerot) 22 Ağustos / 19.45 - 9 gün 5 saat 37 dakika 15 saniye

2 - OMM Alize Ocean Racing (Tolga Pamir / Sinan Sümer) - 23 Ağustos / 05.42 - 9 gün 15 saat 34 dakika 00 saniye

3. Alquimia (Isidoro Santececca/ Roberto Rovitto) hedefe 5.2 deniz mili

4. Bidibulle / Cor2Ed (Antoine Lacombe / Julien Lacombe) Lidere 5.3 deniz mili

5. Gilolo (Christophe Petit Jean / Gregorie Comby) Lidere 5.3 deniz mili

“ÇOK MUTLU VE GURURLUYUZ”

Alize Ocean Racing üyeleri Tolga Pamir ve Sinan Sümer, finişin ardından duygularını, “Transquadra’nın ilk etabı olan Marsilya - Madeira aşamasında aldığımız sonuçtan dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Bu tip yarışlara katılmak bile bir gurur kaynağı iken ilk etabı ikinci sırada bitiren tekne olmak muazzam bir başarı oldu. Destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bu sonuç, yarışın ikinci etabı için bize büyük bir motivasyon kaynağı olacak” sözleriyle aktardılar.

YARIŞ BİTTİ, YOL BİTMEDİ

Transquadra'nın 29 Ocak - 19 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak Karayipler'deki Martinik Adası rotalı ve yaklaşık 2.700 deniz mili mesafeli 2'nci etabına kadar karada kalacak. Lorient'ten 18 Ağustos'ta yola çıkan Transquadra'daki 2'nci filo da Portekiz açıklarına ulaştı. Bu grupta 24'ü Solo, 40'ı Duo olmak üzere 64 tekne bulunuyor. Maderia Adası'nda birleşecek iki filo 29 Ocak 2022'de Atlantik ötesindeki Martinik'e yelken basacak.

DHA