Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası Avrupa Birliği, Özbekistan doğumlu Rus oligark Alisher Usmanov'a yönelik yaptırımlar uyguluyor. Usmanov'un durumu, en büyük sponsoru olduğu Premier Lig ekibi Everton'ı da yakından ilgilendiriyor.

Avrupa Birliği Konseyi, yaptığı açıklamada Alisher Usmanov'u Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri bulunan bir Rus oligark olarak tanımladı. Konsey ayrıca Kırım ve Ukrayna'da olanların sorumlusu Rus karar verici isimlerin Usmanov tarafından desteklendiğini belirtti.





Usmanov'un Avrupa'daki mal varlığı Avrupa Birliği tarafından dondurulurken Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonucunda seyahat yasağına da maruz kalmış oldu.

Everton'a yaptırım ihtimali

Alisher Usmanov'a yönelik yaptırımlar Everton'ı da tehlikeye sokmuş durumda. Usmanov'un sahibi olduğu USM Holding, Everton'ın antrenman tesislerine sponsor olmanın yanı sıra kulüple çok yakın ilişkilere sahip. Öyle ki Everton'ın sahibi Farhad Moshiri, Usmanov'un şirketi USM Holding'in mevcut başkanı konumunda.

İlgili Haberler Ukraynalı yıldızlardan orduya destek fonu



