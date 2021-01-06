Alışan, “Kadın sporcuların yanındayız”

İSTANBUL, (DHA) – Türkiye’nin uluslararası alanda en çok kupa kazanan takımı VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı da çatısı altında barındıran VakıfBank Spor Kulübü’nün yeni sponsoru Alışan Lojistik oldu.

Hızlı Tüketim Malları (FMCG) ve Kimyevi Maddeler Lojistiği alanında gerçekleştirdiği operasyonlarla Fortune 500 şirketleri arasında uzun yıllardır yer alan Alışan Lojistik, Türkiye’ye pek çok ilki yaşatan sarı – siyahlı kulüpü 2020-2021 sezonunda destekleme kararı aldı.

“ERKEK EGEMEN BİR SEKTÖRDE YÖNETİM KURULUMUZUN YÜZDE 75’İNİ KADINLAR OLUŞTURUYOR”

Erkek egemen bir sektörde yönetim kurulunun yüzde 75’i kadın olan bir markayız diyen Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Bugüne kadar ulusal ve uluslararası tam 29 kupa kazanmayı başararak adını tarihe “Efsane” olarak yazdırmayı başaran bir kulübün yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca, erkek egemen bir sektörde yönetim kurulunun yüzde 75’i kadın olan bir marka olmanın verdiği güç ile özellikle 9 uluslararası şampiyonluk ile ülkemizin yüzünü güldüren VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı desteklemekten ayrıca gururluyuz” dedi.

“HER ALANDA KADINLARI DESTEKLEYEN PROJELER ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, “Birleşmiş Milletlerin küresel bazda yürüttüğü; kadınların tüm sektörlerde ve her düzeyde, ekonomik yaşamın içinde yer almalarını ve güçlenmelerini hedefleyen, özel sektörün küresel ve en önemli girişimlerinden biri olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne imza atan ve onları rehber edinen tek lojistik şirketi olarak, sektörümüze ilk istif makine operatörü kadını kendi bünyemizde yetiştirdik. Aynen bu sponsorluk anlaşmamızda olduğu gibi, daima her alanda kadını destekleyen projeleri üretmeye ve/veya desteklemeye de aralıksız devam edeceğiz” dedi..