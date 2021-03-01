Mostafa Mohamed ile golcü sorununu çözen Galatasaray, Al Ahly'den Aliou Dieng ile de defansif orta saha problemini çözmek istiyor. Mısır basını, Galatasaray'ın Al Ahly'nin Senegalli orta saha oyuncusu Aliou Dieng için 5 milyon euroluk teklif yaptığını yazdı. Ayrıca, Dieng'e de cezbedici bir maaşın önerildiği bilgisi verildi. Galatasaray taraftarı, Aliou Dieng'in kim olduğunu ve kariyerini araştırıyor.

Aliou Dieng kimdir, nereli? Aliou Dieng kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Aliou Dieng, 16 Ekim 1997 yılında Mali'de dünyaya geldi. Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba'da başlayan Aliou Dieng, 2018 yılında 40 bin Euro bedelle Cezayir ekibi MC Alger'e transfer oldu. Alger'de 44 resmi maça çıkan ön libero, 2019/2020 sezonunun başında 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle Mısır ekibi Al Ahly'ye transfer oldu.

Kariyerini Al Ahly'de sürdüren Dieng, Mısır ekibiyle şu ana kadar 34 resmi maça çıktı ve 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

2015 yılından beri Mali Milli Takımı'nın da formasını terleten 23 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 gol ile oynadı.