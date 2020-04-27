Netflix platformunda yayınlanan gençlik ve komedi türündeki Türk internet dizisi olan Aşk 101 fırtına gibi bir giriş yaptı. Dizide Eda karakterini canlandıran Alina Boz ise sergilediği performansla kısa süre içerisinde gündem oldu. Aşk 101 dizisini heyecanla takip edenler, genç oyuncunun kariyerini merak ediyor. Peki, Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli? Aşk 101 Alina Boz hayatı...

Alina Boz kimdir, kaç yaşında, nereli?

Alina Boz, 14 Haziran 1998’de Rusya’nın başkenti Moskova’da dünyaya geldi. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk olan Alina Boz, ilkokula başlayana kadar Rusya’da kaldı. Ailesinin işleri nedeniyle Türkiye’ye dönen Alina Boz yedi yaşında İstanbul’a geldi. Özel Gökjet Havacılık Lisesi Kabin Hizmetleri Bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetin ardından Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünü kazanmıştır.

Türkiye’ye dönüş kararı ile dans ve tiyatro eğitimi alan Alina Boz, küçük yaşına rağmen televizyon dünyasında boy göstermeye başladı. Alina Boz ilk olarak Cesur Hemşire isimli bir dizide rol alarak Canan karakterini canlandırdı.

2014 yılında başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Erkan Petekkaya’nın yer aldığı Paramparça dizisinde Hazal karakterine hayat verdi. 2016 yılında ilk sinema filmi olan Kaçma Birader’de Zafer Algöz, Meek Baykal, Cihan Ercan, Nursel Köse, Necip Memilli gibi isimlerle birlikte oynadı.

Alina Boz Şimdilerde TRT 1’de yayınlanmakta olan Elimi Bırakma dizisnde Azra karakterine hayat vermektedir. Alina Boz, 1.73 metre boyunda, 50 kilo ve İkizler burcudur.

Alina Boz’un rol aldığı diziler ve filmler:

2018 – Elimi Bırakma (Azra) (TV Dizisi)

2018 – Vatanım Sensin (Prenses Anastasia Romanova) (TV Dizisi)

2017 – Sevdanın Bahçesi (Defne) (TV Dizisi)

2017 – Bölük (Sinema Filmi)

2016 – Kaçma Birader (Melis Kahveci) (Sinema Filmi)

2014 – Paramparça (Hazal) (TV Dizisi)

2013 – Cesur Hemşire (Canan) (TV Dizisi)

Aşk 101 konusu ne?

1998 yılında geçen ve günümüze uzanan Aşk 101,okula devam edebilmek için en sevdikleri öğretmenlerini okulda tutmak üzere plan yapan 17 yaşında bir grup asi gencin hikayesini konu alıyor. Öğretmenlerini yeni basketbol koçlarına aşık etmek üzere işe koyulduklarında ise asıl kendileri aşkı keşfetmeye başlarlar.

Çıktıkları bu yolculukta birbirleri hakkında bildiklerinden çok daha fazla ortak noktaları olduğunu, beraberken ne kadar güçlü olduklarını ve sevginin zorla var edilemeyeceğini fark ederler. Pınar Deniz, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu, Alina Boz, Selahattin Paşalı, İpek Filiz Yazıcı ve Kaan Urgancıoğlu gibi başarılı bir oyuncu kadrosuna sahip dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor. Meriç Acemi'nin kaleme aldığı Aşk 101'in yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer oturuyor.