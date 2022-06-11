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Aliağaspor FK’da Ali Beykoz dönemi

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Aliağaspor FK, teknik direktörlük için Ali Beykoz ile sezon sonuna kadar anlaştı.

11 Haziran 2022, Cumartesi 17:00 Son Güncelleme:
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Aliağaspor FK’da Ali Beykoz dönemi

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Aliağaspor FK, teknik direktörlük konusunda Ali Beykoz ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, Beykoz ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Futbolculuk döneminde Boluspor, Konyaspor , Adanaspor, Bursaspor , Zonguldakspor ve Denizlispor formalarını giyen Beykoz; Boluspor, Düzcespor, Kırşehirspor, Alibeyköyspor, Siirtspor, Gölcükspor, İskenderunspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, 12 Bingölspor, Kırıkhanspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da da antrenörlük yaptı.

İHA

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