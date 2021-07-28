Aliağaspor FK, Hakan Şapçı ile yola devam

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele edecek Aliağaspor FK, Teknik Sorumlu Hakan Şapçı ile sözleşme yenileyerek yola devam kararı aldı.

Aliağa'nın futboldaki temsilcisi Aliağaspor FK'yı yeni sezonda da deneyimli hoca Hakan Şapçı çalıştıracak. Aliağaspor FK Başkanı Kamil Önal ve Hakan Şapçı arasında yapılan görüşmelerde 1 yıllık anlaşmaya varıldı. Yeni sezona iddialı hazırlanacaklarını ifade eden Hakan Şapçı, "İşimizi yarım bırakmak istemiyoruz. Önümüzdeki sezon yarım bıraktığımız işi tamamlayarak hedeflerimize ulaşacağız" dedi.



İZMİR, DHA)

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