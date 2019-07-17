İZMİR, (DHA) -

BÖLGESEL Amatör Lig ekiplerinden Aliağa Futbol Kulübü'nde teknik direktörlük görevine Ali Eren Beşerler getirildi. Futbol kariyerinde 1997-2003 yılları arasında Beşiktaş forması giyerek A Milli Takım'a kadar yükselen Ali Eren Beşerler, teknik adam olarak daha önce Kırıkhanspor ve Dersimspor'u çalıştırdı. Bu sezon iddialı bir kadro kurup şampiyonluk hedefiyle yola çıkmaya hazırlanan İzmir temsilcisinde yönetim Beşerler'i teknik direktörlüğe getirerek dikkat çekti. Aliağa'da teknik patron Polat Çetin'le yollar ayrılmıştı.

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