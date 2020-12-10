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Aliağa Petkimspor’un TOFAŞ karşılaşması ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi’nde 13 Aralık Pazar günü oynanması gereken TOFAŞ - Aliağa Petkimspor müsabakası konuk ekipteki 6’sı oyuncu 8 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.

10 Aralık 2020, Perşembe 20:12 Son Güncelleme:
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Aliağa Petkimspor’un TOFAŞ karşılaşması ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi’nde 13 Aralık Pazar günü oynanması gereken TOFAŞ-Aliağa Petkimspor müsabakası konuk ekipteki 6’sı oyuncu 8 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.

Petkimspor Kulübünden yapılan açıklamada, 6 oyuncu ve 2 kulüp çalışanının Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Pozitif vaka tespit edilenlerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı, ING Basketbol Süper Ligi’nde 13 Aralık Pazar günü TOFAŞ ile oynayacakları karşılaşmanın ertelendiği bildirildi.


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