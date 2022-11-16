Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 20 Kasım Pazar günü Büyükçekmece Basketbol’u konuk edecek. Mücadele saat 15.30’da Enka Spor Salonu’nda başlayacak. Sezona galibiyetle giriş yapan Petkim, üst üste sahasında oynadığı Anadolu Efes ve Galatasaray Nef mağlubiyetleriyle düşüşe geçmişti. İzmir temsilcisi, iki yenilginin ardından deplasmanda oynadığı Darüşşafaka maçıyla kritik bir galibiyete imza attı.

Takımın tekrar havaya girmesiyle Enka Spor Salonu’nda Frutti Extra Bursaspor ’u da mağlup eden Petkim Spor, iki maçlık galibiyet serisini Bahçeşehir deplasmanında kaybederek sonlandırdı. İzmir temsilcisi, tekrar galibiyet serisine başlamak için zayıf rakibi Büyükçekmece’ye karşı galip gelmek istiyor. İstanbul temsilcisi Büyükçekmece’nin ise bu sezon galibiyeti bulunmuyor. (İHA)