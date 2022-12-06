Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezonun flaş takımlarından Aliağa Petkimspor, son haftalarda mağlubiyetlere engel olamadı. Ligde ilk 5 maçı 3 galibiyet, 2 yenilgiyle geçen Petkim, son 4 haftada ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.
Bahçeşehir Koleji ve Ayos Konyaspor deplasmanlarındaki yenilgilerin ardından evindeki 2 maçlık galibiyet serisi Manisa Büyükşehir Belediyespor önünde 90-84'lük sonuçla biten Aliağa temsilcisi, kendisini Play-Off hattının dışında buldu. Petkim, ligde cumartesi günü Pınar Karşıyaka deplasmanına çıkacak. (DHA)