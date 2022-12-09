Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, evindeki Manisa Büyükşehir Belediyespor maçında bitime 50 saniye kala yaşanıp oyunun 25 dakika durmasına sebep olan tribün olaylarıyla ilgili açıklama yaptı.

Olayla ilgili üzüntü duyduklarını açıklayan Petkimspor yönetimi, "Türkiye Sigorta BSL'de 5 Aralık Pazartesi günü oynanan Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında yaşanan olaylar hakkında açıklama yapma gereği doğmuştur. Son 60 saniyeye kadar sorunsuz devam eden mücadelede, misafir takım oyuncularının ailelerinin bulunduğu tribünde oyuncu ailesi olmayan bir kişinin provokasyonu sonucunda herhangi bir spor müsabakasında görmek istemediğimiz olaylar yaşanmıştır. Emniyet güçlerinin anında müdahale ettiği olayda yaralanan olmamıştır. Komşumuz Manisa Büyükşehir Belediyespor ile olan ve taraflı tarafsız tüm basketbolseverlerin keyif aldığı bir karşılaşmanın bu olaylar yüzünden kesintiye uğramasından üzüntü duyduğumuzu belirtir, camiamızın tüm üyelerini duyarlı davranmaya davet ederiz" ifadelerini kullandı.