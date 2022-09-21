Aliağa Petkimspor - Türk Telekom: 63-59

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Frutti Extra Cup turnuvasının ilk maçı Aliağa Petkimspor ile Türk Telekom arasında Barış Spor Salonu'nda gerçekleşti. Karşılaşmada iki takım, defansif oyunları nedeniyle sayı üretmede sıkıntı çekti. Maçın ilk sayılarını faul atışlarından Meriç Kutnker ile Aliağa Petkimspor buldu. Türk Telekom‘un ilk sayıları Erkan Yılmaz‘dan geldi. Mücadelenin ilk 5 dakikasını Türk Telekom 6-5 önde geçti. Her iki ekipte ilk çeyrekte skor üretme anlamında sorun yaşarken kısır geçen ilk periyodu Aliağa Petkimspor 14-9 önde tamamladı.

2'nci çeyreğe iyi başlayan takım Aliağa Petkimspor oldu. Skor yükünü Omar Prewitt‘in çektiği İzmir ekibine karşı Türk Telekom ikinci çeyrekte 16 sayı bulabildi. Bu bölümde Petkimspor ise 24 sayı kaydetti.

3'üncü çeyrekte toparlanan Türk Telekom, rakibine periyotun ilk 4 dakikası içinde sayı şansı tanımayarak farkı 1 sayıya indirdi 38-37. Çeyreğin ilk beş dakikası geride kalırken Telekom 14 sayı, Petkimspor ise sadece 1 sayı bulabildi. Üçüncü çeyreğin son dakikalarında toparlanan Aliağa Petkimspor son periyoda 50-46 önde girdi.

Karşılaşmanın son periyotunda Aliağa Petkimspor bulduğu üçlüklerle skoru 56-46'ya getirdi. İki takımda hücumlarda şansını değerlendirmekte zorlandığı karşılaşma son anlarında bir ara aradaki fark 1 sayıya düşse de tekrar toparlanan Aliağa Patkimspor 63-59 kazandı.

SALON: Barış Spor Salonu

HAKEMLER: Duhan Köyiçi, Erdoğan Çelebi, Metin Erol

ALİAĞA PETKİMSPOR: Silas Melson 3, Ege Arar 6, Ovar Prewitt 20, İsmail Cem Ulusoy 2, Tai Jack Webster 9, Meriç Kutnker, Ömercan Engin 5, Nusret Yıldırım 23, Peyton Aldridge 3, Dorukhan Engindeniz 13, Gökay Hacıoğlu

TÜRK TELEKOM: Boran Güler, Mehmet Yağmur, Rıdvan Öncel 2, Berk Demir 7, Arda Özdoğan 6, Mevlüt Melih Doğan, Tony Christopher Taylor 12, Holdyn Jeran Grant 15, Alihan Demir 2, Erkan Yılmaz 2, Nathan Michael Sestina 11, Axel Bourteiller 2

1'İNCİ PERİYOT:14-9

DEVRE: 38-25

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-46