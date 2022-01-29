Aliağa Petkimspor - TOFAŞ maç sonucu: 83-91

İlk periyodu 27-20 önde tamamlayıp, devre arasına 45-42 üstün giren İzmir temsilcisi, üçüncü çeyreği 66-64 önde bitirdi. Son periyotta etkili oyunuyla üstünlük sağlayan TOFAŞ, müsabakadan 8 sayı farkla 83-91 galip ayrıldı. Bu sonuçla Aliağa Petkimspor 18'inci maçında 15'inci yenilgisini alırken, Tofaş 19 karşılaşmada 12 galibiyete ulaştı.
SALON: Enka
HAKEMLER: Alper Altuğ Köselerli (xx), Mehmet Serdar Ünal (xx), Duhan Köyiçi (xx)
ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (x), Armand (xx) 20, Thomas (xx) 19, Browne (xx) 18, Aldridge (xx) 14, Hamilton (x) 4, Metehan (x) 8, Doğukan (x), Erol Can (x), Hakan (x)
TOFAŞ: Zubcic (xx) 10, Shepherd (xx) 7, Berk (xxx) 17, Simmons (xx) 10, Cook (xx) 12, Mcintyre (xx), Yiğit (xx) 6, Emre (xx) 5, Muhsin (xx) 9, Ennis (xxx) 15, Bora (x)
1'İNCİ PERİYOT: 27-20
İLK YARI: 45-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-64
5 FAUL: Berk Uğurlu (39.25) (TOFAŞ)
ALİAĞA, (DHA) -