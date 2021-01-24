Aliağa Petkimspor - Pınar Karşıyaka maç sonucu: 75-85

Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yeşil-kırmızılı takımın başında 300'üncü maçına çıktı. Bu sonuçla Pınar Karşıyaka, Ufuk Sarıca önderliğinde oynadığı 300 maçta 196 galibiyet, 103 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı.

Ev sahibi ekip maça Zack'in sayılarıyla başlayıp oyunun ilk bölümünde 6-2'lik üstünlük kurdu. Taylor'ın etkili oyunu ve Onur Alp'in müthiş smacıyla Pınar Karşıyaka 11-8 öne geçerken, Aliağa Petkim Hummer'in 3 sayılık basketiyle skoru 11-11'e getirdi. Karşıyaka M Baye'nin devreye girmesiyle periyodu 22-18 üstün tamamladı.

Karşılıklı basketlerle geçilen ikinci çeyrekte Vasiliauskas, Zack ve Ege'nin sayılarıyla 34-33 üstünlük kuran Aliağa Petkimspor karşısında Pınar Karşıyaka, Taylor'ın erken faul problemiyle sıkıntı yaşadı. Yeşil-kırmızılılar, Sek Henrn'nin bitime 22 saniye kala ve son saniye attığı 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 9 sayı önde girdi: 38-47.

Üçüncü periyoda Vasiliauskas'ın sayılarıyla başlayan Aliağa Petkimspor, Okben'in de skora katkısıyla 12-0'lık seri yakalayarak çeyreğin başında 50-47 öne geçti. Bu bölümde Morgan ve Kennedy ile sayı üreten Pınar Karşıyaka, rakibine 13-0'lık seriyle (50-60) karşılık verdi. Konuk takım son bölüme 67-55 önde girdi.

Final periyodunun başında 6-0'lık seri yakalayan Aliağa Petkimspor, Okben ve Hummer'in 3 sayılık basketleriyle bitime 5 dakika 18 saniye kala farkı 4 sayıya (69-73) kadar indirdi. Pınar Karşıyaka, rakibine Henry'nin turnikesi ve M Baye'nin 3 sayılık basketiyle karşılık verip farkı 9'a çıkardı: 69-78. Pınar Karşıyaka, müsabakayı 10 sayı farkla kazandı: 75-85.

SALON: Enka

HAKEMLER: Erşan Kartal (xx), Özlem Yalman (xx), Ali Köseoğlu (xx)

ALİAĞA PETKİMSPOR: Ray (x) 5, Vasiliauskas (xx) 12, Okben (xx) 10, Zack (xxx) 17, Hummer (xxx) 17, Ege (xx) 6, Wimbush (x) 3, Dorukhan (xx) 5, İlkan (x), Boran (x), Canberk

PINAR KARŞIYAKA: Morgan (xxx) 16, Onuralp (xx) 5, Taylor (xx) 8, M Baye (xxx) 17, Yunus (xx) 3, Semih (xx) 2, Kenndy (xxx) 12, Henry (xxx) 15, Nusret (xx) 7, Metecan (x)

1’İNCİ PERİYOT: 18-22

DEVRE: 38-47

3’ÜNCÜ PERİYOT: 55-67

5 FAUL ALAN: Dk. 36-59 Ege (Aliağa Petkimspor)

DHA