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Aliağa Petkimspor, Marcus Denmon'u kadrosuna kattı

ING Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulamayan Aliağa Petkimspor, bir transfer hamlesi daha yaptı ve 1.91 boyundaki guard Marcus Denmon'u kadrosuna kattı.

25 Şubat 2022, Cuma 19:28 Son Güncelleme:
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Aliağa Petkimspor, Marcus Denmon'u kadrosuna kattı

Sezon başından beri transferlerle takımı tepeden tırnağa yenileyen Petkim, 32 yaşında, 1.91 boyundaki guard Marcus Denmon'u kadrosuna kattı. Kariyerinde daha önce Tofaş, İstanbul BŞB ve Gaziantep Basketbol formalarıyla ülkemizde mücadele eden Denmon, son olarak Çin'in Beijing Royal Fighters takımında oynadı.

Öte yandan Petkimspor'dan geçen haftalarda gönderildikten sonra ABD Milli Takımı'na seçilen Justin Wright-Foreman, Dünya Şampiyonası Amerika Elemeleri'nde ülkesinin Porto Riko'yu 93-76 yendiği maçta 11 sayı ile oynadı.

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