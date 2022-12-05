Aliağa Petkimspor-Manisa BBSK maçında gerginlik

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında oynanan Aliağa Petkimspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor maçının 4. periyodunda bitime 50 saniye kala alınan mola sırasında ekibi ile Aliağa Petkimspor taraftarları arasında gerginlik yaşandı.

Yaşanan gerginliğin ardından Enka Spor Salonu’nda oynanan maçın seyircisiz devam edilmesi kararı verildi. Her iki takımın taraftarları salon dışına çıkarılmasının ardından maç kaldığı yerden devam etti.

İHA