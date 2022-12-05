Aliağa Petkimspor-Manisa BBSK maç sonucu: 84-90

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 9'uncu haftanın kapanış maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aliağa Petkimspor'u 90-84 mağlup ederek 6 maçlık yenilgi serisine son verdi. Ceyhun Cabadak'ın yerine göreve gelen başantrenör Hakan Demir yönetiminde ilk sınavına çıkan Manisa ekibi, ilk periyotta 10 sayı farkla yenik duruma düştüğü maçı kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk periyodu 28-18, ilk yarısı 50-45, üçüncü periyodu da 67-64 biterken, son dakikada tribünde olaylar çıktı. Karşılaşmanın bitimine 50 saniye kala konuk ekip 87-84 öndeyken alınan mola sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncuların ailelerinin bulunduğu bölümle Aliağa Petkimspor tribünleri arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Bu sırada bazı Manisa Büyükşehir Belediyesporlu oyuncular da tribüne çıktı. Polis ekiplerinin Manisa Büyükşehir Belediyespor tribünlerinden bir kişiyi dışarı çıkarmasının ardından maça seyircisiz devam edilmesi kararı verildi.

Salonun boşaltılması için maç yaklaşık 25 dakika durdu. Salonun boşaltılmasının ardından devam eden karşılaşmayı kazanmayı başaran konuk ekip, ikinci galibiyetini aldı. Petkimspor ise 5'inci kez salondan yenilgiyle ayrıldı.

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Özlem Yalman, Ahmet Tatlıcı, Göksun Öz

ALİAĞA PETKİMSPOR: İsmail Cem 10, Dorukhan 9, Prewitt 23, Aldridge 11, Simmons 8, Ege 2, Chery 8, Webster 8, Nusret 5, Ömercan

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Roberson 24, Cruz 24, Michalak 12, Morgan 8, Anosike 13, Erdi, Kaspar 3, Tolga Kaan 4, Ogün Sevinç 2, Mustafa Baki

1'İNCİ PERİYOT: 28-18

İLK YARI: 50-45

3'ÜNCÜ PERİYOT: 67-64

DHA