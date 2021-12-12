Aliağa Petkimspor - Gaziantep Basketbol: 80-84

ING Basketbol Süper Ligi'nde son sıradaki Aliağa Petkimspor, evinde Gaziantep Basketbol'a normal süresi 70-70 biten maçta uzatmada 84-80 mağlup olarak üst üste 7'nci yenilgisini aldı. Petkimspor, bu skorla 12 maçta tek galibiyette kaldı. Maçın başında öne geçip farkı 6 sayıya çıkaran konuk ekip, ilk periyodu 23-17, ilk yarıyı 41-35 önde tamamladı.
Üçüncü periyotta farkı kapatıp rakibini yakalayan Petkimspor, skor 52-54'ken Armand'ın orta sahadan attığı mucize son saniye üçlüğüyle dördüncü periyoda 55-54 önde başladı. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü periyot 70-70 eşitlikle tamamlanınca maç uzatmaya gitti. Uzatmada ön geçip farkı 8 sayıya çıkaran Gaziantep Basketbol, salondan 84-80 galibiyetle ayrıldı.
SALON: Enka
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu (xx), Can Mavisu (xx), Orhan Çağrı Hekimoğlu (xx)
ALİAĞA PETKİMSPOR: Sinan (xxx) 10, Armand (xxx) 18, Thomas (xxx) 11, Browne (xxx) 20, Aldridge (x), Foreman (xxx) 15, Erol Can (xx) 6, Nusret (x), Hakan (x)
GAZİANTEP BASKETBOL: Peterson (xxx) 17, İsmail Cem (x), Luther (xxx) 19, Gulley (xxx) 29, Kaba (xxx) 9, Orhan (xx) 5, Leon Harun (xx) 5, Dusan (x)
1'İNCİ PERİYOT: 17-23
İLK YARI: 35-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-54
NORMAL SÜRE: 70-70
ALİAĞA, (DHA)