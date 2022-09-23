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Aliağa Petkimspor - Galatasaray Nef maç sonucu: 64-69

Bursa’da düzenlenen Frutti Extra Cup’ın yarı final maçında Galatasaray Nef, Aliğa Petkimspor’u 69-64 skorla mağlup etti.

23 Eylül 2022, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
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Aliağa Petkimspor - Galatasaray Nef maç sonucu: 64-69

Bursa’da düzenlenen Frutti Extra Cup’ın yarı final maçında Galatasaray Nef, Aliğa Petkimspor’u 69-64 skorla mağlup etti.

Frutti Extra Cup’ın yarı final karşılaşmasında Galatasaray Nef ile Aliğa Petkimspor, Barış Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Galatasaray Nef, ilk çeyreği 23-17’lik skorla önde kapattı. İkinci çeyrekte özellikle Dylan Ennis’in dış atışlardan bulduğu sayılarla etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 39-33 üstünlükle gitti. Üçüncü çeyrekte Aliğa Petkimspor maçtaki etkinliğini arttırsa da farkı kapatmadı ve son çeyrek Galatasaray Nef'in 53-49’luk üstünlüğüyle başladı. Son çeyrekte Angola Rodas’ın etkili oyunuyla Galatasaray Nef, sahadan 69-64’lük galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

DHA

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