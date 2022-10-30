Aliağa Petkimspor - Frutti Extra Bursaspor: 80-72

SALON: Aliağa Belediyesi Enka

HAKEMLER: Kerem Baki, Serhat Büker, Berk Kurtulmuş

ALİAĞA PETKİMSPOR: Prewitt 24, Webster 14, Simmons 18, Aldridge 11, Dorukhan 8, Chery 5, Nusret, Ege

FRUTTİ EXTRA BURSASPOR: Needham 4, Onuralp 19, Dudzinski 13, Ahmet Düverioğlu 5, Clemmons 19, Thornwell 2, Auguste, Yiğitcan 7, Ömer Utku 3

1. PERİYOT: 28-23

İLK YARI: 39-45

3. PERİYOT: 62-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, evinde namağlup Frutti Extra Bursaspor 'u yenmeyi başardı: 80-72.

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda üstünlüğün sürekli el değiştirdiği maçı 12 sayı geriden gelip kazanan Petkimspor, 5 haftada 3'üncü galibiyetini elde etti. Bursaspor ise sezona 4 galibiyetle başladıktan sonra ilk yenilgisini aldı. Yeni transfer Chery'nin ilk kez forma giyrdiği Petkimspor'da Prewitt, 24 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan ilk periyotta Petkimspor, Chery'le öne geçip son bölümde farkı 7 sayıya çıkardı. İlk 10 dakika 28-23 sonuçlandı. İkinci periyoda Clemmons'un 5 sayısıyla başlayıp skoru eşitleyen Bursaspor, ardından Thornwell'le öne geçti. İlk yarı sonunda devre arasına 45-39 Bursaspor'un üstünlüğüyle girildi. Üçüncü periyotta konuk ekip farkı 12 sayıya kadar çıkarsa da Petkim, 10-0'lık seriyle skoru 53-51'e getirdi. Bursa temsilcisi farkı yeniden açmaya çalışsa da periyodun bitimine 44 saniye kala Webster'la öne 60-59 geçen ev sahibi, son 10 dakikaya 62-59 önde başladı. Bursaspor, dördüncü periyodun başında Clemmons'un üçlüğüyle skoru eşitledi. Petkim, Simmons, Prewitt ve Webster'la tekrar öne geçerek farkı 8'e çıkardı. Bursaspor rakibini yeniden yakalamaya çalıssa da son bölümde hata yapmayan ev sahibi salondan 80-72'lik galibiyetle ayrıldı.

DHA



