Aliağa Petkimspor, düşüşe engel olamadı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon oynadığı ilk 5 maçın 3'ünü kazanan Petkim, son 5 haftada ise tek galibiyet alabildi. Ayos Konyaspor , Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka'ya üst üste yenildikten sonra geçen hafta Beşiktaş Emlakjet'i mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Aliağa temsilcisi, TOFAŞ deplasmanında yine fren yaptı.

Rakibine Bursa'da 78-65 yenilen Petkimspor, 12 maçta 5 galibiyetle Play-Off'un dışında kaldı. Yeşil-beyazlı ekip ligde 2 Ocak Pazartesi günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. (DHA)