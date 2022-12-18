Aliağa Petkimspor 97-83 Beşiktaş Emlakjet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, üst üste 3 mağlubiyetin ardından evinde Beşiktaş Emlakjet'i mağlup etti: 97-83. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 18-22, ilk yarısı 43-41, üçüncü periyodu da 74-60 sonuçlandı. İlk devresi başa baş geçen karşılaşmada özellikle üçüncü periyotta Chery'nin skorer oyunuyla farkı açıp galibiyete uzanan Petkimspor, bu skorla 11 maçta 5 galibiyete ulaşırken, Beşiktaş 2 galibiyetle alt sıralarda kalmayı sürdürdü. Ev sahibinde Chery, 29 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.

SALON: Enka

HAKEMLER: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Sinem Tetik

ALİAĞA PETKİMSPOR: Prewitt 18, İsmail Cem 5, Chery 29, Simmons 13, Aldridge 10, Webster 17, Ege 2, Nusret, Dorukhan 3

BEŞİKTAŞ EMLAKJET: Okben 10, Orelik 13, Rich 12, Mooney 9, Mccormarck 17, Usher 16, Furkan 4, Burak Can 2, Yağız

1. PERİYOT: 18-22

İLK YARI: 43-41

3. PERİYOT: 74-60 (DHA)