Aliağa Petkimspor 79-75 Büyükçemece Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, evinde Onvo Büyükçemece Basketbol’u 79-75 yendi. Konuk Büyükçekmece ilk periyodu 20-18 önde tamamladı. Aliağa Petkimspor ikinci çeyrekte toparlandı ve soyunma odasına 34-33 önde girdi. Ev sahibi takım üçüncü periyodu da 58-52 galip bitirdi. Son periyotta da rakibine geçit vermeyen Aliağa Petkimspor maçı 4 sayı farkla kazanmayı başardı.

SALON: Enka

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli, Batuhan Söylemezoğlu

ALİAĞA PETKİMSPOR: Prewitt 17, İsmail Cem 16, Simmons 17, Aldridge 16, Dorukhan, Chery 7, Webster 6, Ömercan, Nusret

ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Crawford 25, Harris, Metehan 6, Rivers 12, Tayfun 3, Kulvietis 2, Can Maxim 9, Sajus 14

1. PERİYOT: 18-20

İLK YARI: 34-33

3. PERİYOT: 58-52