Aliağa FK ve Buca Zaferspor, lider olarak çeyrek finalde

Koronavirüs pandemisi nedeniyle bu sezon farklı bir formatla kısa fikstürde oynanan Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'de 2'nci Bölge'de İzmir temsilcilerinden Aliağa Futbol Kulübü ve Buca Zaferspor, gruplarını lider tamamlayarak isimlerini çeyrek finale yazdırdı. 2'nci Bölge 2'nci Grup'ta iddialı bir kadro kurup uzun süre sezonun başlamasını bekleyen Aliağa FK, son maçta Çiğli Belediyespor'la Çiğli Galip Öztürk Stadyumu'nda 2-2 berabere kalarak grubu 10 puanla zirvede tamamladı.

BAL 2'nci Bölge 1'inci Grup'ta Buca Zaferspor, 6 maç sonunda grubu 15 puanla namağlup lider bitirdi. İki ekip çeyrek finalde birbirine rakip olacak. Tire Belediyesi tarafından profesyonel lige çıkarma hedefiyle alınan Buca Zaferspor, maçlarını Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynuyor. Daha önce Bucaspor'un Tire 1922'nin yarışmacı haklarını devralmasıyla ilçede profesyonel takım kalmamıştı.

DHA