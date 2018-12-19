Ali Yavuz: Kalbimin atışını duydum

Galatasaray'da Keçiörengücü maçının 77. dakikasında Atalay Babacan ile değişen 17 yaşındaki Ali Yavuz Kol karşılaşma sonrası konuştu.

Ali Yavuz, “Öncelikle hocalarıma teşekkür ediyorum, ağabeylerimin ayaklarına sağlık. Bu soğuk havada oynamak çok kolay değildi, iyi oynadık. Oyuna girmeden önce çok heyecanlıydım. Yedek kulübesine çağırıldığım zaman kalbimin atışını duydum. Sahaya girdikten sonra o sıcaklığı aldım ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak mücadele ettim, mutluyum” diye konuştu.