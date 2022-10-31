Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisinden gümüş madalya

2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları, 72 ülkeden 463 sporcunun katılımı ile 16 disiplinde Fransa'nın Marsilya şehrinde düzenlendi. Türkiye’den katılan 10 sporcu 8 ayrı disiplinde Türkiye'yi temsil etti. ‘Team Türkiye’ adına Rally4 branşında Teknik Motorspor tarafından hazırlanan Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Ali Türkkan-Burak Erdener, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı.

2021 yılında FIA Avrupa Ralli Kupası ve FIA Balkan Ralli Kupası Gençler ve İki Çeker Şampiyonu olan milli sporcu Ali Türkkan, Burak Erdener ile ilk milli başarısını elde etmiş oldu. Rally2 branşında ise bu yıl Türkiye Ralli Şampiyonu olan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi Toksport WRT tarafından hazırlanan Skoda Fabia R5 ile mücadele etti ve yarışı dördüncü olarak noktaladı. GT Sprint branşında Toksport WRT tarafından hazırlanan Porsche 911 GT3 ile mücadele eden Ayhancan Güven, rakibinin temasıyla aracında sorun meydana gelmesinin ardından yarışı beşinci sırada tamamladı.

31 sporcunun yer aldığı Karting Sprint Junior branşında direksiyona geçen 12 yaşındaki milli sporcu Alp Aksoy, tecrübeli rakiplerini geride bırakarak final yarışını sekizinci sırada tamamladı. Cross Car branşında ilk kez kullandıkları araçlarla deneyimli rakiplerine karşı başarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Can Alakoç junior kategoride, 17 yaşındaki Kerem Kazaz ise Senior kategoride onuncu oldu.

Türkiye'yi 57 sporcunun yer aldığı espor branşında temsil eden Ulaş Özyıldırım, yarı finalde rakibinin temasıyla son sıraya düşmesine rağmen, finale yükselerek yarışı onyedinci olarak tamamladı. Drift branşındaki Timur Pomak ise sıralama turlarında elendi.

EREN ÜÇLERTOĞRAĞI: FIA MOTORSPORLARI OLIMPIYATLARI’NDA BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETTIK

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, otomobil sporlarında ilk kez bu kadar kalabalık bir kadro ile yurt dışında yer aldıklarını ifade ederek, “Son dönemde otomobil sporlarının yakaladığı ivmenin sonucunda uluslararası arenada yarışan temsilcilerimiz ile, ilk kez milli takım olarak 8 ayrı branşta katıldığımız FIA Motorsporları Olimpiyatları’nda başarılı sonuçlar elde ettik. Öncelikle Team Türkiye’yi destekleyen başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmak üzere, sponsorlarımıza, sporcularımıza, velilerimize, takım yöneticilerimize, mekanikerlere, basın mensuplarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve görevlilerimize teşekkür ediyor, etkinlik süresince ekibimizi yalnız bırakmayan Sayın Paris Büyükelçimiz Ali Onaner ve Sayın Marsilya Başkonsolosumuz Arda Ulutaş’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

BAKAN KASAPOĞLU: ALI TÜRKKAN - BURAK ERDENER IKILISINI KUTLUYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisini tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Fransa'nın Marsilya kentinde düzenlenen ve 72 ülkeden 463 sporcunun 16 disiplinde mücadele ettiği 2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları’nda yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanan Ali Türkkan - Burak Erdener ikilisini kutluyorum. Ülke olarak son yıllarda otomobil sporlarında uluslararası alanda büyük başarılar elde etmenin gururunu yaşıyoruz. Ali Türkkan ile Burak Erdener’in başarılarının devamını diliyor, 2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” (DHA)