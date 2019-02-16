Ali Turan: Hocamıza armağan ediyoruz

Kaptanı Ali Turan, “Gönül isterdi ki 3 puan alalım ama olmadı. Bu 1 puanı Aykut hocamıza armağan ediyoruz. Rakibin durum ortada. Çıkış yakalamak istiyorlardı. Biz de ligin ikinci yarısına iyi başlamıştık. Kontrolü biraz kaybeder gibi olduk. Hakem Skrtel’in pozisyonunu görmedi. Direkt kırmızı vermeliydi. İlla yere mi yatalım” dedi. Beraberlik golünü atan Fofana ise “Sonuç olarak Fenerbahçe’den çok önemli bir puan aldık. Gol esnasında da arkadaşlarım topu getirdi ben de üzerime düşeni yaptım” yorumunu yaptı.