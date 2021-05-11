Ali Tandoğan: Son nefesimize kadar bu camianın yanındayız

Süper Lig'in 41. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Denizlispor, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, 90 dakikanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu ve şanssız goller yediklerini beirtti.

Tandoğan, "Bu maçın çok zorlu olacağını biliyorduk. Şanssız bir gol yedik. Rakibin ilk 30 dakikada tempolu oynayacağını biliyorduk. Bugün 19 yaşındaki kalecimizi oynattık, penaltılar kurtardı. Gençlerimizle oynadık. Kadromda gidenler oldu, sakatlar vardı. Sol bekimizi sağ bek oynattık, garip garip işler yaptık. Her hoca iyi bir kadroyla sahaya çıkmak ister. Belli oyuncu grubunu kaybettik. Ama ben buranın ekmeğini yedim, yıllarca kaptanlığını yaptım. Son nefesimize kadar da bu camianın yanındayız.'' diye konuştu.



