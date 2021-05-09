Ali Tandoğan: Penaltımızı atsaydık oyun çok farklı olabilirdi

Süper Lig'in 40. haftasında Hatayspor'a konuk olan Denizlispor, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sözlerine Hatayspor’u tebrik ederek başladı.

Ligin en iyi hücum hattına sahip çok güçlü bir takımına karşı oynayabilecekleri en iyi futbolu oynamaya çalıştıklarını dile getiren Tandoğan, sahada 19 şaş altı takımından 3 oyuncularının olduğunu belirtti.

Tüm yokluklara rağmen oyuncularının sahada inanılmaz performans gösterdiğinin altını çizen Tandoğan, "Penaltımızı atsaydık oyun çok farklı olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Biz önümüze ve yolumuza devam edeceğiz. Kazanacağımız maçı kaybettik, üzgünüz." ifadelerini kullandı.