Ali Tandoğan: Maç maç ilerleyeceğiz

TFF 1. Lig’in 21. haftasında sahasında Boluspor’u 2-1 yenen Altay’ın teknik teknik direktörü Ali Tandoğan, çalıştıklarını sahaya yansıtarak maçı kazandıklarını belirterek, "Daha önümüzde çok karşılaşma var, maç maç ilerleyeceğiz." dedi. Tandoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Boluspor’un ligdeki konumundan dolayı müsabakanın zor geçeceğini beklediklerini ve bunun da gerçekleştiğini söyledi.

Galip geldikleri için mutlu olduklarını vurgulayan Ali Tandoğan, şöyle konuştu:

"Yediğimiz golden sonra yapmış olduğumuz iki değişiklik vardı. Bu değişikliklerden sonra hemen golü bulduk. Taraftarımızla beraber o coşkuyu arkamıza aldıktan sonra ciddi bir baskı uygulamaya başladık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıttık ve sonucunda bir maçı daha kazandık. Daha önümüzde çok karşılaşma var, maç maç ilerleyeceğiz. Oyuncularıma ve tüm çalışanlarımıza vermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür ederim."

Tandoğan, mücadelelerinden dolayı Bolusporlu futbolcuları da tebrik etti.