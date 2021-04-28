Ali Tandoğan: Cesaret göstermeniz gerekiyor!

Süper Lig'in 38. haftasında Kayserispor'a 6-3 kaybeden Denizlispor, ateş hattında kaldı. 90 dakikanın ardından basın toplantısında konuşan Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Ali Tandoğan, sonuca çok üzüldüklerini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Kaybettiğimiz bir maç var. Sonuca çok üzüldük. Varını yoğunu ortaya koyan oyuncular adına üzüldüm. Şansız zamanlar geçiriyoruz. Oynaması gereken 5 tane oyuncumuz sakat. Maçta şansız şekilde kırmızı kart gördük. Vazgeçmemek gerekiyor. Ben hayatımda hiç vazgeçmedim. Oyuncularıma da Denizlispor forması yerlerde sürünmeyecek dedim. Küme düşmeyi kabul edebilirsiniz, ancak cesaret göstermeniz gerekiyor"

DHA