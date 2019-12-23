Ali Tandoğan: Bizim yerimiz altlar değil

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Altay, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Ali Tandoğan, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını, futbolcularının iyi mücadele ettiğini belirtti.

Hızlı hücumlarla gol aradıklarını aktaran Tandoğan, "Futbolcular, oyunun bozulmaması için her şeyi yaptı. Erzurumspor da çok iyi mücadele etti. Biz dersimize iyi çalışmıştık. Erzurumspor’da çok kaliteli ayaklar var. Bunlara önlem almazsanız, skor anlamında istediğiniz sonuca gidemezseniz. O yüzden onları sahada belli noktalarda ortadan kaldırmaya çalıştık. Sonrasında da hızlı hücumlarla gol yollarında mücadele ettik." diye konuştu.

Tandoğan, takımda çok yeni olduğunu hatırlatarak, "2’de 2 yaptık. Altay ve Erzurumspor büyük camialar. Bu ligde herkes mücadele ediyor ama bizim yerimiz altlar değil. Bugün biraz daha yukarı çıkma şansımız oldu. Bir maçımız kaldı ve kolay değil. Geldiğimiz sürede kafa olarak dağılmış bir takım vardı. Toparlamak için mücadele ettik. Allah’a şükür ki bugün de kazandık. O yüzden çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.