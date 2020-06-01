Ali Tandoğan: Aly Malle piyango etkisi yaratır!

TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor’un genç forveti Rahmi Anıl Başaran ile 4 yıllık anlaşma sağladığını KAP’a bildiren Bordo-Mavililer, Balkes’in bir diğer genç kanat oyuncusu Aly Malle’nin de transferini bitirdi . FANATİK de iki oyuncunun eski hocası Ali Tandoğan’a ulaştı. Sezona Kırmızı-Beyazlılar’ın başında başlayan genç çalıştırıcı, eski öğrencilerinden övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte Tandoğan’ın açıklamaları...

‘Çok süratli ve devamlılığı var’

“Malle çok enterasan bir oyuncu. Biraz tecrübe eksikliği var ama çok süratli ve devamlılığı olan bir futbolcu. Maçı 90 dakika oynayabiliyor. Eğer ki birazcık Trabzonspor’un hamurunu alır, ekmeğini yerse bambaşka bir seviyeye gelir. Trabzonspor, Malle’yi transfer ederek, avantajlı bir futbolcu almış oldu. Piyango etkisi yaratır.”

‘Gol vuruşları oldukça iyi’

“Anıl da genç ve gelecek vadeden bir oyuncu. Öğrenmeye çok açık, çok kuvvetli ve sprinter bir oyuncu. Gol vuruşları da oldukça iyi. Gezen bir santrfor olduğu için kanatlarda ve forvet arkasında da rahatlıkla oynar. Onun elinden ben tuttum, ben oynattım. İlk senesinde de 7 gol attı. Üstüne koyarak devam etmesi lazım. Performansını yükselttiği takdirde 2-3 sene içerisinde Trabzonspor’da oynar.”

Balkes’ten bir isim daha yolda...

TFF1.Lig ekibi Balıkesir’den Rahmi Anıl Başaran ve Aly Malle’yi renklerine bağlayan Trabzonspor, Kırmızı-Beyazlılar’ın bir genç yıldızı için daha harekete geçti. Fırtına, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Serdar Güncü için Balkes’le görüşmelere başladı. Bu görüşmeleri Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı da doğruladı. Dağlı, “Serdar için Trabzonspor’un yanı sıra birkaç kulüple daha görüşüyoruz. Ancak önceliğimiz Trabzon” ifadelerini kullandı. Genç, güçlü ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Bordo-Mavililer, Serdar transferini de gerçekleştirirse aynı dönemde Balıkesir’den 3. futbolcuyu kadrosuna katmış olacak.

Atalay Özçelikli