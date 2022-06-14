Ali Sürmen: Mustafa Hacıkerimoğlu’nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, yaptığı açıklamada, "TFF üyemiz sayın Mustafa Hacıkerimoğlu hakkında Trabzonspor Yönetim Kurulu’nun TFF Yönetim Kurulu'na önerilme kararı var. Aksi bir karar olmayacağına göre, sayın Mehmet Büyükekşi’nin oluşturmaya çalıştığı yeni kurulunda, olmayan bahaneleri var gibi kabul edip, şampiyon takım camiasını karşısına almayacağını, adaletsizliği ilke edinenleri değil, adaletli temsilcilerle yola çıkmayı tercih edeceğini düşünüyorum. Biz adaletli ligi ve onun temsilcilerinden biri olan sayın Mustafa Hacıkerimoğlu’nu savunmaktan asla vazgeçmeyiz” ifadelerini kullandı.

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)