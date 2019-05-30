Fenerbahçe'nin transfer politikasını da değerlendiren Ali Şen'in açıklamaları şu şekilde:

'Beşiktaş iyi işler yaptı'

"Beşiktaş çok iyi işler yapıyor. Fikret Orman geldiğinden beri iyi işler yaptı. Stadyum yokken Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Şenol Güneş'in Milli Takım'da başarılı olacağını düşünüyorum."

"Ali Koç bu sezon tecrübe kazandı. Fenerbahçe sezon başından beri bulunduğu yere alışkın değil. Bu kötü bir tecrübeydi. Ali Koç, bundan sonra bilen kişilerle çalışmasının lazım geldiğini anlamış. Bu yıl Ali Koç'a hepimiz destek verdik, vermeye devam edeceğiz. Ali Koç, Fenerbahçe'nin talihidir."

'Fenerbahçe gelecek sezon Avrupa'da yok'

"Fenerbahçe'yi takımda sürükleyebilecek oyuncular var. 31 Mayıs'ta çıkacak toplantının neticesinde transfer çalışmaları başlar. Fenerbahçe gelecek sezon Avrupa'da yok. Bu yakışmadı. Ali Koç'un Fenerbahçe'ye olan aşkı takımı yukarıya çıkaracak."

'UEFA çalışanlarının kaliteleri azaldı'

"UEFA'da çalışan kişilerin kalitelerinin azaldığını görüyoruz. Manchester City ve PSG'nin çoktan ceza alması gerekirken, Türkiye gibi ülkedeki takımlara cezaları veriyor."



