Ali Sami Yen, vefatının 70. yıl dönümünde anıldı

Feriköy Mezarlığı'ndaki anma törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas, genel sekreter Köksal Ünlü, divan kurulu başkanı Aykutalp Derkan ve camianın önde gelen isimleri katıldı.

Törende konuşan Elmas, Ali Sami Yen'in kendilerine bıraktığı mirası devam ettireceklerini ifade ederek, "Merhum kurucumuz Ali Sami Yen Bey'in vefatının 70. yılı nedeniyle bir aradayız. Bize bu yolu açan Ali Sami Yen'e, bıraktığı değerli emanet için müteşekkiriz. Kendisinin vizyonundan sapmadan, Galatasaray 'ı tekrar kuruluş amacı olduğu üzere yabancı takımları yenme mertebesine ulaştırmayı arzu ediyoruz. Bize bu kulübü emanet ettiği için minnettarız. Her zaman vizyonuyla bu yolda devam edeceğiz" dedi.

Ali Sami Yen'in kabri başında okunan dualarla tören sona erdi.

Öte yandan Burak Elmas ve beraberindekiler, daha sonra Beşiktaş Kulübü Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın kabrini ziyaret edip, dua ettiler.

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA