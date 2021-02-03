Galatasaray'ın en önemli ismi olarak şüphesiz Ali Sami Yen ön plana çıkıyor. Galatasaray'ın kurucusu ulan bu önemli isim, özellikle Türk futboluna kattığı katkılarıyla bu sporun yolunu da önemli oranda açtı. Futbol hayatı ile beraber memuriyet hayatı ve teknik direktörlük hayatı da bulunmaktadır. Aynı zamanda Galatasaray Kulübü'nde belli dönemler başkanlık da gerçekleştirdi. Ayrıca Türkiye'deki ilk spor Müzesi'ni açan kişi olarak da bilinmesi ile büyük bir öneme sahip isimlerden biridir. Türk futboluna sağladığı katkılar üzerinden unutulmayacak isimler arasında yer alıyor.

Ali Sami Yen nereli?

Ali Sami Bey 28 Mayıs 1886 tarihinde İstanbul'un Kandilli semtinde dünyaya geldi. Yen ismini daha sonradan aldı ve adı Ali Sami Yen oldu. Çocukluk ve gençlik hayatını da İstanbul'da geçiren Ali Sami Yen eğitim hayatını Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirdi. Ayrıca aynı dönem içerisinde futbol oynadı ve futbola olan aşkı ile asla unutulmayacak bir girişim yaparak Galatasaray Futbol Kulübü’nü kurdu. Yaşamı da İstanbul'da geçen Ali Sami Yen, hayatı boyunca Galatasaray'a ve Türk futboluna çok önemli katkılar sağladı.

Ali Sami Yen kaç yaşında vefat etti?

28 Mayıs 1886 tarihinde doğan Ali Sami Yen, 1951 yılında hayata gözlerini yumdu. Yani 65 yaşında vefat etti. Hayatı boyunca çok önemli başarılar gösteren ve adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdırmış olan Ali Sami Yen, asla unutulmayacak önemli isimler arasında yer alıyor. Galatasaray kulübünü kurmak ile beraber özellikle Türk futbolunu örgütleyen birçok önemli atılım göstermesi ile büyük bir öneme sahiptir. Bu sebepten dolayı Galatasaray stadı ile beraber farklı kompleksler ve müzelere Ali Sami Yen ismi verildi.

Ali Sami Yen hangi takımlarda oynadı?

Ali Sami Yen futbol hayatını lisede başladı. Galatasaray Lisesi'nde okurken aynı zamanda futbol oynadı. Ancak o dönem neredeyse hiç takım yoktu ve futbol ligi ile beraber doğru dürüst stadyum bile bulunmuyordu. Bu sebepten dolayı futbol amatör şekilde gerçekleşti. Ali Sami Yen ile beraber birçok farklı isim Türk futboluna sunduğu katkılar üzerinden çok önemli bir girişim sağlanmasına olanak verdi. Özellikle Türkiye İdman cemiyetleri İttifakı'nın kurucularından biri olarak Ali Sami Yen ön plana çıkıyor.

Aynı zamanda 1924 yılında Paris'te Türk Olimpiyatları'na katılan kafilenin de başkanlığında gerçekleştirdi. Aynı zamanda 195 ve 1918 yılları arasında 13 yıl, 1925 senesinde de 1 yıl olmak üzere toplamda 14 yıl Galatasaray'ın başkanlığını gerçekleştirdi. Diğer bir yandan milli takımı Romanya ile gerçekleştirdiği ilk milli maçta, yine ilk teknik direktörü olarak sahaya çıktı. 2007 yılında kurulan yeni Galatasaray stadı içerisindeki AVM, spor alanları ve birçok farklı kompleks içinde Ali Sami Yen ismi verildi.

Ali Sami Yen hangi takımları çalıştırdı?

Galatasaray'ın kurucusu olarak bilinen Ali Sami Yen 1951 yılında 65 yaşında vefat etti. Yani herhangi bir şekilde kulüpte bulunmadı ve maaş almadı. O dönem henüz Türk futbolu yerleşmemiş bir halde olduğu için bu konudaki en önemli kurucuları arasında yer alıyor. Sadece Galatasaray değil aynı zamanda Türk futbolu için önemli katkıyı sağlamış insanlardan biridir.

Ali Sami Yen'in Türk futbolundaki milli başarıları

Ali Sami Yen özellikle A milli takımın başında teknik direktör olarak çıkan ilk insandır. Paris Olimpiyatları'nda da başkan olarak katılım gösteren Ali Sami Yen, daha pek çok önemli organizasyonda önderlik etti. Türk futbolu ile beraber Türk sporunun günümüze kadar gelişimi göstermesindeki en önemli paydalardan biri Ali Sami Yen'e aittir.