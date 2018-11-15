Ali Rıza Gültekin kimdir? Nereli, Neden öldürüldü?

Silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Crispino erkek giyim markası sahibi Ali Gültekin kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki bir apartmanın üst katında yaşanan olay nedeni polis ekipleri, cinayet şüphelisi üç kişiyi arıyor.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Gültekin, Barbaros Bulvarı üzerinde yer alan kumar da oynanan bir mekânda bulunuyordu. Mekâna giren kişiler direk Gültekin'e yöneldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerin açtığı ateş sonrası başından tek kurşunla vurulan Gültekin kanlar içinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Gültekin kurtarılamadı. Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı. Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti. İstanbul Ticaret Odası sicil kayıtlarına göre, Ali Rıza Gültekin şirketteki tüm hissesini geçen yılın başında F. K.'ye devretti.

Ali Rıza Gültekin kimdir?

1961 doğumlu Tuncelili işadamı Ali Rıza Gültekin, futbolda şike soruşturmasında, 2010 yılı Mart ayında tutuklanmış, 4 ay Metris Cezaevi'nde yattıktan sonra 23 Temmuz 2010 tarihinde tahliye edilmişti.

Üç yıl önce de içinde bulunduğu otomobil Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Gültekin, 2012'de satın aldığı, erkek giyim markası Crispino ile adından söz ettirdi. Crispino markası ile 100 mağaza açma hedefi olduğunu açıklayan Gültekin'in, ünlü markayı devrettiği anlaşıldı. Gültekin, Avusturya'da 20 yıl kadar restoran işletmişti.

Crispino sitesinde yer alan Hakkımızda yazısı şöyle:

Crispino, 1999 senesinde kurulduktan sonra yenilikçi, kaliteli koleksiyonları ve şık tasarımları ile kısa sürede erkek hazır giyim sektörünün önde gelen isimlerinden biri olmayı başarmıştır.

2012 senesinde Gültekin Grup bünyesine katılan ve markalaşma yolunda yine atağa kalkan Crispino, yapılan yatırımlarla birlikte mağaza sayısını arttırdı.

Dinamik ve çıtayı sürekli yüksek tutarak hedeflerini her zaman büyüten vizyoner yönetim kadrosu ile Crispino yenilikçi bir marka olarak perakende sektöründe kendisini konumlandırdı.

Markalaşmanın önemini ve gerekliliğini ön görerek Gültekin Grup'un yatırımlarıyla büyüyen Crispino, merkezinde bulunan "müşteri odaklılık" anlayışı sayesinde müşterilerinin değişen ihtiyaçlarına uygun, dünya standartlarında ürünler sunmaktadır.

Erkek hazır giyim sektöründe sağlam ve hızlı adımlarla büyüyen Crispino, marka stratejisini "iyi kalite, makul fiyat" olarak konumlandırarak "ulaşılabilir moda markası" algısını güçlendirmiştir.

% 100 Türk sermayesi olan Crispino; tasarım, üretim, dağıtım, satış ve satış sonrası gibi tüm iş süreçlerinde kalite anlayışını makul fiyat stratejisi ile birleştirerek kaliteyi uygun fiyata alma talebini karşılayan, kalıcı bir marka olmayı hedeflemektedir.