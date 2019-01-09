Ali Rıza Güleren: Bokstaki kaosa son vereceğiz

Boksta yaşanan yönetim kaosuna son vermek için başkanlığa talip olduğunu açıklayan Mehmet Rıza Güleren, uçurumun eşiğine yuvarlanan Türk Boksu’na çare olmak için kolları sıvadığını söyledi. Güleren Ailesi’nin 100 yıldır boksun içinde olduğuna dikkat çeken Güleren, 2020 Tokyo Oyunları’na az bir zaman kalmasına rağmen, ortada bir federasyon olmadığını belirtti, herkesin sorduğu “Türk Boksu nereye gidiyor” sorusuna çözüm üretmek için aday olduğunun altını çizdi.

“Londra ve Rio’yu boş geçtik”

TSYD Levent Tesisleri’ndeki basın toplantısında gelecekle ilgili ipuçları veren Güleren, “Pekin 2008’de Yakup Kılıç’ın aldığı madalya, Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlar’da alınan son madalyamız. Londra ve Rio’yu boş geçmişiz. Devletin boksa aktardığı kaynaklar son 12 yılda boşa harcandı. Bir dönem başabaş yarıştığımız güreş ise teşkilatın lokomotifi oldu. Göreve gelirsek milli takım sporcularının hakaniyetli seçimlerini sağlayıp, teknik kadroların kalite standartları yükselteceğiz” dedi.

“Güzel günler için...”

Yasaya göre mevcut yönetimin Genel Kurul kararı alması gerektiğini belirten Güleren, “Karar alınmazsa, 2020’yi de ıskalarız. Tokyo’da yarışacak sporcuların kota maçları 2019’da yapılacak. Olmayan bir federasyonun bunları gerçekleştirmesi mümkün değil. Ben ve arkadaşlarım ise arkamıza alacağımız kulüpler, taban birlikleri, spor teşkilatı ve bakanlığımızla birlikte özkaynaklarından yetişecek Türk Boks Ekolü’nün meyvelerini toplayan, gelecek güzel günler için yola çıkacağız” diye konuştu.