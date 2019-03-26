Ali Ravcı: Oldukça kazançlı bir kamp süreci geçiriyoruz

Kampta 5. günü geriden bırakan sarı-kırmızılılarda İstanbul’daki tedavisini tamamlayan golcü futbolcu Aboubakar Kamara’nın yarından itibaren çalışmalara başlayacağı kaydedildi. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde güç ve koordinasyon ağırlıklı çalışmalar yapan Malatya ekibinin yarından itibaren tek antrenman temposuna ineceği bildirildi. E.Yeni Malatyaspor, Antalya kampı kapsamında bir hazırlık müsabakası da oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, İzlanda Süper Lig ekibi FC. IBV ile 29 Mart Cuma günü saat 17.00’de özel maçta karşı karşıya gelecek.

“Oldukça kazançlı bir kamp süreci geçiriyoruz”

Antalya kampıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktör Ali Ravcı, verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini ifade etti. Galatasaray ile kupada ve ligde oynayacakları maçlara en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Ravcı, “Antalya kampımızda 5. günü geride bıraktık. Sakat oyuncularımızın takıma yeniden dönmeleri adına oldukça kazançlı bir kamp süreci geçiriyoruz. Şu anda Bifouma ve Mina takımla birlikte çalışırken, Yiğithan ise takımdan ayrı olarak çalışmalarına devam ediyor. Kamara ise İstanbul’daki tedavisini tamamladı ve yarın aramıza katılmasını bekliyoruz. Kamp çerçevesinde cuma günü İzlanda Süper Lig’inden FC. İBV takımıyla bir hazırlık müsabakası oynayacağız. İnşallah takımımız milli aradan en verimli şekilde çıkacaktır” diye konuştu.