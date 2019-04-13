Ali Ravcı: 'Kupa maçı rövanşına kadar moralli gitmeyi arzuluyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Evkur Yeni Malatyaspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Hafif tempolu koşularla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Aytemiz Alanyaspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi. Sarı kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı yaptığı açıklamada Alanyaspor, maçının önemine değinerek şunları söyledi: "Camiamız bizden ciddi hedeflerin içerisinde olmamızı bekliyor bizde bu anlamda hem ligde hem kupada yolumuza devam edip beklentilere cevap vermek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Alanyaspor maçı ligdeki hedefimiz açısından son derece önemli. Belki bu maç ligde rahat bir maç gibi görünebilir ama inanın 3 puan açısından çok zor geçecek. Burada taraftarımızı yanımızda görmek istiyoruz. Futbol taraftar varsa anlam kazanan bir oyun, tribünler boş ise gollerinde puanında bir anlamı olmuyor. Taraftarımız ile birlikte Alanyaspor maçını kazanıp kupa maçı rövanşına kadar moralli gitmeyi arzuluyoruz. Süper Lig'de şu an bizim konumumuzda olmak isteyen birçok takım var. Camia olarak bulunduğumuz konumun değerini ve önemini çok iyi bilmemiz gerektiği düşüncesindeyim."

Taha AYHAN / MALATYA (DHA)