Ali Ravcı: Aboubakar Kamara ile anlaştık

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’ın oyuncusu Aboubakar Kamara ile anlaştıklarını ancak futbolcunun kulübüyle ilgili bir iki pürüzün bulunduğu bildirdi.

21 Ocak 2019, Pazartesi 17:11
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Ali Ravcı: Aboubakar Kamara ile anlaştık

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’ın oyuncusu Aboubakar Kamara ile anlaştıklarını ancak futbolcunun kulübüyle ilgili bir iki pürüzün bulunduğu bildirdi.

Ravcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Transfer sürecinin titiz yürütüldüğünü dile getiren Ravcı, "Takımımızı gelen futbolcular ve gelecek olan transferlerle daha da güçlendireceğiz. Bulunduğumuz konumu korumak için titiz çalışıyoruz. Yapacağımız 2 transferle takımımız çok daha güçlü olacak. İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham’ın oyuncusu Aboubakar Kamara ile anlaştık ama kulübüyle ilgili bir iki pürüz var. Biz pürüzleri halletmeye çalışıyoruz. Kulüple anlaşmaya varıldığı taktirde Aboubakar Kamara’yı birkaç gün içinde transfer etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Aboubakar Kamara dışında her iki kanatta oynayabilecek bir futbolcuya ihtiyaç duyulduğunu aktaran Ravcı, "Bu konu üzerinde de çalışıyoruz. En kısa sürede transferleri bitireceğiz. Forvet hattımızı güçlendirmek için santrfor hariç her iki kanatta oynayabilecek bir oyuncu transferi daha gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

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