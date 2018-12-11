Ali Raif Dinçkök kimdir? Ali Raif Dinçkök hayatını kaybetti

Akkök Holding tarafından yapılan açıklamada, holdingin yönetim kurulu başkanı Ali Raif Dinçkök'ün hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, "Rahatsızlığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Yönetim Kurulu Başkanımız Ali Raif Dinçkök'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Bu arada Dinçkök'ün cenazesinin, yarın öğle vaktinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.

BİR SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU

Ali Raif Dinçkök, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt, kısa süre önce kaleme aldığı yazısında Dinçkök'ün kolon kanserine yakalandığını, durumunun ise kritik olduğunu yazmıştı.

ALİ RAİF DİNÇKÖK KİMDİR?

Ali Raif Dinçkök 1944 yılında İstanbul'da doğdu. Lise öğrenimini Avusturya Lisesi'nde tamamlayan Dinçkök, 1969'da Aachen Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. İş hayatına Akkök Holding'de başlayan ve kariyeri boyunca başarılı çalışmalara imza atan Ali Raif Dinçkök, Akkök Holding'in yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyordu.