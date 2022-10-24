Galatasaray , Spor Toto Süper Lig'in 11'inci haftasında Alanyaspoır'la karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka 2-2'lik beraberlikle sona erdi. Sarı-kırmızılıların devre arasına 2-0 önde girdiği mücadelede Alanyaspor 90+1'inci dakikada bulduğu golle 1 puanı kazandı.

RASHICA LİGDE İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kosovalı futbolcu Rashica, sarı-kırmızılı forma ile ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kastamonuspor maçında ilk kez sarı-kırmızılı forma ile 11'de sahaya çıkan 26 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor maçına kadar 3 Süper Lig, 1 de kupada görev aldı. Öte yandan Galatasaray'da Yusuf Demir, Ross ve van Aanholt 21 kişilik kadroda yer almadı.









KARŞILAŞMA ÖNCESİ CUMHURİYET TEMALI DEV KOREOGRAFİ

Mücadele öncesi Galatasaray taraftarı, Cumhuriyetin 100'üncü yılı nedeniyle üç boyutlu koreografi yaptı. Kuzey tribününde açılan dev koreografide 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' yazısının önünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün at üzerinde üç boyutlu görseli ile Galatasaray Lisesi önünde yer alan asker öğrenciler ve 'Cumhuriyeti biz böyle kazandık' yazılı pankartı tutan, halk temalı üç boyutlu görsellere yer verildi. Ayrıca diğer tribünlerde de Galatasaray'ın hazırladığı Cumhuriyetin 100'üncü yıl logosu ile Atatürk portresine yer verildi.

GALATASARAY'A 2 KIRMIZI KART

Sarı-kırmızılıların gollerini Dries Mertens ve Mauro Icardi attı. Alanyaspor'da fileleri Jure Balkovec ile Ahmed Hassan havalandırdı. Galatasaray'da Sacha Boey 33'üncü dakikada, Abdülkerim Bardakcı 90+4'üncü dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

"YÜZDE 100 GOL POZİSYONU YOK"

Sacha Boey’un kırmızı kartının sorulması üzerin Okan Buruk, "Ben bu kadar net bir kırmızı kart, hakemin oyun içerisinde hemen gidip vermesine şaşırdım. Bundan daha sert faullere faul vermedi iki takım için de. Top Muslera’ya gidiyor zaten. Diğer taraftan bir adamımız daha geliyor. Yüzde 100 gol pozisyonu ortada yok. Bu benim değerlendirmem. İlk yarıyı bitirme şekli bile maçtaki hakemin niyetini ortaya koyuyor. Alanyaspor hücumu bitirene kadar bekledi, tam hızlı hücuma çıktık, maçı bitirdi. Burada hakemin niyetini görüyoruz" şeklinde cevap verdi.

Geniş bir kadrosu olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Bu kadro içerisinde diğer oyuncularımıza şans vereceğiz. Bugünkü yaşadığımız şanssızlık, sağ beki kart görmesi sol bekin de sakatlanması. Dubias sol ve sağ bek için yedek olarak aldığımız için bu maç için baktığımızda iki taraftan sıkıntı yaşadık. Özellikle sol beke tekrar oyuncu koymakta sıkıntı yaşadık. Berkan’ı değerlendirdik sonra Abdülkerim’i oraya çektik. Maçın sonlarına doğru 5’ye döndü. Bundan sonraki haftalar için oynayabilecek oyuncularımız var. Bunu kupa maçında birçok oyuncumuz bunu gösterdi" dedi.









"GALATASARAY ŞAMPİYON OLACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un eşi Nihan Buruk, Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. "Kırmızı kart çok tartışıldı, Okan Hoca çok üzüldü, ne söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtlayan Nihan Buruk "Bir şey söylemek istemiyorum, üzgünüz" yanıtını verdi.

"Galatasaray şampiyon olacak mı?" sorusunu da yanıtlayan Nihan Buruk "Galatasaray şampiyon olacak. Destek, tam destek! Sonuna kadar!" ifadelerini kullandı.

'HIRSIZ ALİ PALABIYIK'

Bu arada sosyal medya hesabından oğlu Ali Yiğit Buruk'un maç sonu ağladığı anı paylaşan Nihan Buruk, "Hırsız Ali Palabıyık" yazdı. Görüntülerde ayrıca Galatasaray'ın hemen hemen bütün maçlarını tribünden takip eden Ali Yiğit Buruk'un "Allah belanızı versin" dediği duyuldu...

MAURO ICARDİ: HAKEMLER SÜREKLİ NEDEN BİZE KARŞI HATA YAPIYOR?

Maç sonrası Dries Mertens, Milot Rachica ve Mauro Icardi açıklamalar yaptı. Kırmızı kartın maça etki ettiğini söyleyen Mertens, "Yazık oldu, ilk yarıda kırmızı kart gördü. Bunun kırmızı kart olup olmadığını bilmiyoruz. Çok erken bir karttı ve bu direkt maça etki etti. Biz takımlar arasında oynuyorduk ama bu karar, maça etki etti" dedi.

Gollerine devam etmek isteyen Dries Mertens, "Umarım gollerim devam eder ama önemlisi 3 puan kazanmamız. Kırmızıdan önce çok iyi oynuyorduk. Bir hata yapabilirsiniz ama kırmızı kart, maçı çok etkiliyor" ifadelerini kullandı.

İyi mücadele ettiklerini dile getiren Milot Rachica, "Maçın başında golleri bulduk, iyi oynuyorduk. 10 kişi kaldık ama mücadeleyi bırakmadık. Bazı hatalar yaptık ama bazı şeyler, kontrolünüz dışında. Sonuç olarak hayal kırıklığına uğraşmış bulunuyoruz" açıklamalarını yaptı.

Maçta ilk golünü atan Mauro Icardi, "İyi başladık, golleri bulduk. 30. dakikada hakem hatası nedeniyle.. Öyle değerlendiriyorum. Bu kararın ardından maçın kontrolü elimizden çıktı. Hakemler sürekli neden bize karşı hata yapıyor?" dedi.