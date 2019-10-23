Ali Palabıyık, Şampiyonlar Ligi’nde sahne alıyor

Şampiyonlar Ligi’nde uzun bir aranın ardından Cüneyt Çakır’ın dışında bir hakemimiz bu önemli turnuvada boy gösterecek.

Bu akşam RB Leipzig ile Zenit arasında Almanya’da oynanacak karşılaşmayı, Ali Palabıyık yönetecek. G Grubu’ndaki mücadele 19.55’te başlayacak ve Beinsports2’den ekranlara gelecek.

Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan, 4. hakemlik görevini Halis Özkahya üstlenecek. VAR hakemleri Massimiliano Irrati ile Mete Kalkavan olacak.

Daha önce Çakır’ın dışında son olarak 2013 yılında Fırat Aydınus, Devler Ligi gruplarında düdük çalmıştı.