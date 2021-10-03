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Ali Palabıyık polisle çıktı! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası büyük tepki

Galatasaray'ın 90+11'de Morutan ile bulduğu gol sonrası Çaykur Didi Stadı'nda tansiyon yükseldi. Futbolcular, teknik heyet ve tribünlerin büyük tepki gösterdiği hakem Ali Palabıyık ile yardımcıları, sahadan polis eşliğinde çıkabildi.

03 Ekim 2021, Pazar 21:28 Son Güncelleme:
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Ali Palabıyık polisle çıktı! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrası büyük tepki

Süper Lig 'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında kazanan 90+11'de belli oldu. İlk yarı 5, ikinci yarı 11 dakika uzatma oynanan maçın bitimine saniyeler kala Morutan ile golü bulan Galatasaray, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken 90 dakikanın sona ermesiyle tansiyon yükseldi.

Galatasaray'ın galibiyet golünde Diagne'nin faul yaptığını iddia eden Çaykur Rizespor cephesi, maçın hakemi Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

Galatasaray'ın uzatma dakikalarında bulduğu golün ardından Çaykur Rizesporlu futbolcular maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Palabıyık ve ekibi, 90 dakika sonrası sahayı polis eşliğinde terk etti.


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