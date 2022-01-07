Ali Palabıyık nerede?

Süper Lig'de ikinci yarı bugün başlıyor... Merkez Hakem Kurulu da (MHK) dün 20.haftanın hakem atamalarını açıkladı. Bugünkü Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçına Fırat Aydınus, Galatasaray -GZT Giresunspor mücadelesine Arda Kardeşler, Çaykur Rizespor- Beşiktaş karşılaşmasına Alper Ulusoy, Fenerbahçe -Adana Demirspor müsabakasına da Halil Umut Meler atandı. Akşam'da yer alan habere göre; MHK, 8. haftadaki Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı sonrasında ilk yarıda hiç maç vermediği Ali Palabıyık ile mücadelenin VAR hakemi Abdulkadir Bitigen'i ikinci yarının ilk haftasında görevlendirmedi.

MHK, ligin 17.haftasında oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında, Sarı-Kırmızılı futbolculara "Go lan", Arda Turan'a da "Bbana da mı krampon atacaksın?" dediği iddia edilen Zorbay Küçük'ü ise Gaziantep-VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesine atadı. Sadece 2 hafta dinlendirilen Zorbay Küçük'ün ikinci yarının ilk haftasında maç almasına Galatasaray cephesi büyük tepki gösterdi. Zorbay Küçük, hafta içi seminerinde FIFA kokartı takmıştı. Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir maçına atanan Mustafa Kürşat Filiz ise ilk kez Süper Lig'de maç yönetecek.